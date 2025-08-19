3 órája
Ráharaptak az ország tortájára, bejött a Stílusgyakorlat Békésben is - videóval, galériával
Kedd reggeltől megindult a roham Békésben is az idei év Ország Tortájáért, augusztus 20-a ugyanis nem csak államalapításunk és Szent István ünnepe, hanem egy édes hagyományé is. A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat gyulai cukrászok mesterműve, egy szelet ára 1890 forint, míg a 2025-ös cukormentes Ország Tortája, az Álmodozó, 1690 forintért kóstolható meg.
A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat, szerencsére Békés vármegyében is többen, több üzletben kínálhatják az Ország Tortája 2025 finomságait.
A DCJ Stílusgyakorlat finomságot alkották meg az Ország Tortája 2025 versenyre
Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa korábban a Beolnak elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot az Ország Tortája 2025 versenyre. Az idei megmérettetést a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, miután a hungarikum dobostorta idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját.
Komoly odafigyelést követel minden apró részletnél
Balogh László elmondta, a DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.
Rajki István örökét lánya, Rajki Beáta cukrászmester viszi tovább
Sokan keresték a DCJ Stílusgyakorlatot kedd reggeltől a békéscsabai székhelyű Rajki Cukrászda üzleteiben is. Az ismert és elismert cukrászmester, Rajki István örökét lánya, Rajki Beáta cukrászmester viszi tovább, tavaly január 16-a óta ő a cég ügyvezetője is.
Az elismert cukrászmesternek is szívügye volt az Ország Tortája
– Minden évben elkészítjük az Ország Tortáját és az Ország Cukormentes tortáját egyaránt, nincs ez másként most sem – mondta Beáta. – A csabai piacon kedden is nyitva vagyunk, de szerdán a piac zárva lesz, ugyanakkor a Kálvin utcai üzletünkben augusztus 20-án is megvásárolhatják az Ország Tortáit vevőink. Ez a kezdeményezés a Cukrász Ipartestület, a Kereskedelmi és Iparkamara Békés Vármegyei Szervezetének tagjaként, oktatójaként, vizsgáztatójaként édesapámnak, Rajki Istvánnak is a szívügye volt. Az ő útján megyünk tovább.
Már lehet kapni az ország tortáját BékésbenFotók: Beol.hu
Itt lehet megkóstolni a győztes tortát
A győztes torta kapható Budapesten, a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listája már elérhető. A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik.