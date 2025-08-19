Ráharaptak az ország tortájára, bejött a Stílusgyakorlat Békésben is - videóval, galériával

A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat, szerencsére Békés vármegyében is többen, több üzletben kínálhatják az Ország Tortája 2025 finomságait.

Az Ország Tortája 2025 Békésben is bizonyítja létjogosultságát Fotó: Beol.hu

A DCJ Stílusgyakorlat finomságot alkották meg az Ország Tortája 2025 versenyre

Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa korábban a Beolnak elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot az Ország Tortája 2025 versenyre. Az idei megmérettetést a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, miután a hungarikum dobostorta idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját.

Komoly odafigyelést követel minden apró részletnél

Balogh László elmondta, a DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.

Rajki István örökét lánya, Rajki Beáta cukrászmester viszi tovább

Sokan keresték a DCJ Stílusgyakorlatot kedd reggeltől a békéscsabai székhelyű Rajki Cukrászda üzleteiben is. Az ismert és elismert cukrászmester, Rajki István örökét lánya, Rajki Beáta cukrászmester viszi tovább, tavaly január 16-a óta ő a cég ügyvezetője is.

Az elismert cukrászmesternek is szívügye volt az Ország Tortája

– Minden évben elkészítjük az Ország Tortáját és az Ország Cukormentes tortáját egyaránt, nincs ez másként most sem – mondta Beáta. – A csabai piacon kedden is nyitva vagyunk, de szerdán a piac zárva lesz, ugyanakkor a Kálvin utcai üzletünkben augusztus 20-án is megvásárolhatják az Ország Tortáit vevőink. Ez a kezdeményezés a Cukrász Ipartestület, a Kereskedelmi és Iparkamara Békés Vármegyei Szervezetének tagjaként, oktatójaként, vizsgáztatójaként édesapámnak, Rajki Istvánnak is a szívügye volt. Az ő útján megyünk tovább.