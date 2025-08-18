Már lehet tudni, keddtől hol kapható az ország tortája

Balogh László cukrászmester, a gyulai Kézműves Cukrászda tulajdonosa elmondta, fia, Zoltán ösztönzésére, illetve inspirációjára vágtak neki a kihívásnak, és készítették el Kis Roland cukrászmesterrel közösen a DCJ Stílusgyakorlat elnevezésű finomságot az Ország Tortája 2025 versenyre. Az idei megmérettetést a „Dobostorta 140” témakörben hirdették meg, miután a hungarikum dobostorta idén ünnepli megjelenésének 140. évfordulóját.

Ország Tortája 2025: keddtől kóstolható Fotó: Dinya Magdolna

Ország Tortája 2025: indulhat a roham

Balogh László elmondta, a DCJ Stílusgyakorlat igazi kihívás a cukrászok számára. A réteges, több komponensből álló desszert elkészítése időigényes, hiszen a különböző részek folyamatos hűtést és melegítést igényelnek. Bint Dóra, a győri Bécsi Kávéház és Cukrászda ügyvezetője elárulta, hogy egy torta elkészítése órákba telik, és komoly odafigyelést követel minden apró részletnél. Az ízvilág klasszikus dobos krém és piskóta alapokra épül, amelyet meggy, meggypálinka és grillázs tesz még izgalmasabbá.

Hol lehet megkóstolni az idei Ország Tortáját?

A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat, augusztus 19-től országszerte kapható a cukrászdákban – írta az Origó. Egy szelet ára 1890 forint, míg a 2025-ös cukormentes Ország Tortája, az Álmodozó, 1690 forintért kóstolható meg. A győztes torták kaphatók Budapesten, a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Természetesen a DCJ Stílusgyakorlat ott lesz Balogh Lászlóék valamennyi cukrászdájában és üzletében. Az árusító cukrászdák listája már elérhető. A torták minőségének védelme érdekében csak a jövő év elejétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az Ipartestület tagjai készíthetik.