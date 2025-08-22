Tamás keze, lába remegett: kifogta élete halát

A folyóvízi óriásponty fogásának híre borzolta meg a csendes augusztusi napokat. Balogh Tamás a klasszikus nagypontyos pályán, a Kettős-Körös felsővízi szakaszán fogta meg élete halát, felejthetetlenné téve számára az idei nyarat – írta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ).

Balogh Tamás csodálatos óriáspontyot fogott. Fotó: KHESZ Facebook-oldala

Az óriásponty története

Balogh Tamás július 18-án horgászott a Kettős-Körösön, a békési duzzasztó és a dobozi híd közötti vízterületen – olvasható a KHESZ Facebook-oldalán.

„14 óra 10 perckor erős kapásom volt, majd a botomat is lerántotta a hal. 20-25 perc fárasztás után sikerült megszákolni a gyönyörű 23,15 kilogrammos pontyot. Mivel ekkora nagy halat még sosem fogtam, kezem-lábam remegett, hogy el ne csesszem, és még az adrenalin is működött, így sajnos a vízbe való visszaengedésről fénykép nem készült. Azon jobban aggódtam, hogy minél hamarabb vissza tudjam engedni, mielőtt valami sérülése lesz a potykának.” – idézte fel a történetet a kiváló horgász.

A sokadik nagy fogás

Az idei nyár, az elmúlt hónapok ismét bővelkednek a nagy fogásokban. Ezekről több alkalommal is hírt adtunk.