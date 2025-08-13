augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriáshal

1 órája

Kapitális, 87 centis pontyot fogtak

Címkék#vízterület#óriásponty#KHESZ#horgászvíz

Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.

Papp Gábor

A Hortobágy-Berettyó is adott egy kapitális óriáspontyot – írta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Hozzátették, a KHESZ számos vízterülete feliratkozott már arra a listára, amely az idei nagypontyos fogásokat jegyzi. Mindegyik frekventált KHESZ horgászvízben benne van ez a potenciál, ez alól a Hortobágy-Berettyó folyó sem kivétel.

A Hortobágy-Berettyó is adott egy kapitális óriáspontyot
Ajtai Benjamin beszámolt az óriásponty érkezéséről. 
Forrás: KHESZ

Az óriásponty története

A KHESZ Facebook-oldalán olvasható Ajtai Benjamin beszámolója, amely így szól: „július 21-én sikerült megfognom egyéni rekordot jelentő vadvízi pontyom, aminek a pontos súlya és hossza, 18,10 kiló és 87 centi. Ezt a gyönyörű halat a Hortobágy-Berettyó folyó mezőtúri szakaszán sikerült megfogni. Természetesen a kép is tükrözi, hogy kíméletes bánásmódot tanúsítottunk a hallal szemben, nem is vettük ki a vízből, nehogy megsérüljön. Mérlegelés után természetesen visszanyerte a szabadságát. A módszer pedig amivel fogtam, bojlis volt.”

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu