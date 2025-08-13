Kapitális, 87 centis pontyot fogtak

A Hortobágy-Berettyó is adott egy kapitális óriáspontyot – írta a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége. Hozzátették, a KHESZ számos vízterülete feliratkozott már arra a listára, amely az idei nagypontyos fogásokat jegyzi. Mindegyik frekventált KHESZ horgászvízben benne van ez a potenciál, ez alól a Hortobágy-Berettyó folyó sem kivétel.

Ajtai Benjamin beszámolt az óriásponty érkezéséről.

Forrás: KHESZ

Az óriásponty története

A KHESZ Facebook-oldalán olvasható Ajtai Benjamin beszámolója, amely így szól: „július 21-én sikerült megfognom egyéni rekordot jelentő vadvízi pontyom, aminek a pontos súlya és hossza, 18,10 kiló és 87 centi. Ezt a gyönyörű halat a Hortobágy-Berettyó folyó mezőtúri szakaszán sikerült megfogni. Természetesen a kép is tükrözi, hogy kíméletes bánásmódot tanúsítottunk a hallal szemben, nem is vettük ki a vízből, nehogy megsérüljön. Mérlegelés után természetesen visszanyerte a szabadságát. A módszer pedig amivel fogtam, bojlis volt.”