Őszi óraátállítás: ilyen korán még sosem kellett tekerni

Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.

Idén a megszokottnál korábban érkezik az óraátállítás. Forrás: shutterstock

Mikor lesz óraátállítás?

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.

Hogyan alakult az elmúlt években?

Az óraátállítás dátuma minden évben néhány nappal eltérhet, attól függően, hogyan esik a hónap utolsó vasárnapja.

2024-ben: október 27.

2023-ban: október 29.

2022-ben: október 30.

Jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban.

A csabaiak tavaly ezt mondták az óraátállításról

Mit jelent mindez számunkra?

A visszaállított órák miatt egy órával tovább alhatunk, cserébe a délutánok hamarabb sötétednek majd be. Ez sokak napi rutinjára hatással lehet, különösen az iskolásokra és a munkába járókra. Bár időről időre felmerül az óraátállítás eltörlésének kérdése, egyelőre marad a jelenlegi gyakorlat, így idén ősszel ismét alkalmazkodnunk kell a téli időszámításhoz.

Megviseli a szervezetünket is

Hogy milyen hatással van a szervezetünkre az óraállítás, az a baon.hu cikkéből kiderül.

A mesterséges intelligencia tippje mikor, merre kell tekerni

Ősszel az órát visszafelé kell tekerni, hajnali 3 órakor 2 órára, hogy elkezdődjön a téli időszámítás. Ezt megjegyezheted úgy, hogy a télre sokan visszaviszik a kerti bútorokat a tárolóba, ami szintén „visszafelé” történik.