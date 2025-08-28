20 perce
Őszi óraátállítás: ilyen korán még sosem kellett tekerni
Bár a naptár szerint még nyár van, az egyre hűvösebb esték és a gyorsan rövidülő nappalok már az őszt jelzik. Ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik az őszi óraátállítás, amely idén a megszokottnál korábban érkezik.
Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.
Mikor lesz óraátállítás?
A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.
Hogyan alakult az elmúlt években?
Az óraátállítás dátuma minden évben néhány nappal eltérhet, attól függően, hogyan esik a hónap utolsó vasárnapja.
- 2024-ben: október 27.
- 2023-ban: október 29.
- 2022-ben: október 30.
Jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban.
A csabaiak tavaly ezt mondták az óraátállításról
Mit jelent mindez számunkra?
A visszaállított órák miatt egy órával tovább alhatunk, cserébe a délutánok hamarabb sötétednek majd be. Ez sokak napi rutinjára hatással lehet, különösen az iskolásokra és a munkába járókra. Bár időről időre felmerül az óraátállítás eltörlésének kérdése, egyelőre marad a jelenlegi gyakorlat, így idén ősszel ismét alkalmazkodnunk kell a téli időszámításhoz.
Megviseli a szervezetünket is
Hogy milyen hatással van a szervezetünkre az óraállítás, az a baon.hu cikkéből kiderül.
A mesterséges intelligencia tippje mikor, merre kell tekerni
Ősszel az órát visszafelé kell tekerni, hajnali 3 órakor 2 órára, hogy elkezdődjön a téli időszámítás. Ezt megjegyezheted úgy, hogy a télre sokan visszaviszik a kerti bútorokat a tárolóba, ami szintén „visszafelé” történik.
