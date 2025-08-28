augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

20°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Téli időszámítás

20 perce

Őszi óraátállítás: ilyen korán még sosem kellett tekerni

Címkék#dátum#ősz#óraátállítás#nappal#téli időszámítás

Bár a naptár szerint még nyár van, az egyre hűvösebb esték és a gyorsan rövidülő nappalok már az őszt jelzik. Ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik az őszi óraátállítás, amely idén a megszokottnál korábban érkezik.

Beol.hu

Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.

Hamarosan óraátállítás – íme a pontos időpont
Idén a megszokottnál korábban érkezik az óraátállítás. Forrás: shutterstock

Mikor lesz óraátállítás?

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.

Hogyan alakult az elmúlt években?

Az óraátállítás dátuma minden évben néhány nappal eltérhet, attól függően, hogyan esik a hónap utolsó vasárnapja.

  • 2024-ben: október 27.
  • 2023-ban: október 29.
  • 2022-ben: október 30.

Jól látható, hogy 2025-ben az átállítás a korábbi évekhez képest előrébb kerül a naptárban.

A csabaiak tavaly ezt mondták az óraátállításról

Mit jelent mindez számunkra?

A visszaállított órák miatt egy órával tovább alhatunk, cserébe a délutánok hamarabb sötétednek majd be. Ez sokak napi rutinjára hatással lehet, különösen az iskolásokra és a munkába járókra. Bár időről időre felmerül az óraátállítás eltörlésének kérdése, egyelőre marad a jelenlegi gyakorlat, így idén ősszel ismét alkalmazkodnunk kell a téli időszámításhoz.

Megviseli a szervezetünket is

Hogy milyen hatással van a szervezetünkre az óraállítás, az a baon.hu cikkéből kiderül.

A mesterséges intelligencia tippje mikor, merre kell tekerni

Ősszel az órát visszafelé kell tekerni, hajnali 3 órakor 2 órára, hogy elkezdődjön a téli időszámítás. Ezt megjegyezheted úgy, hogy a télre sokan visszaviszik a kerti bútorokat a tárolóba, ami szintén „visszafelé” történik. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu