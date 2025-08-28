augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

1 órája

Őszi időcsavar: most tényleg mindenkit meglep az óraátállítás!

Címkék#segítség#beol videó#Szarvasi Szilvanapok#Szathmáry Nikolett#lakosság#óraátállítás

Bár még nyár van a naptár szerint, a hűvös esték és a rövidülő nappalok már az őszt idézik. Az idei őszi óraátállítás pedig minden eddiginél korábban érkezik. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 28-án.

Beol.hu

Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.

Hamarosan óraátállítás – íme a pontos időpont
Idén a megszokottnál korábban érkezik az óraátállítás. Forrás: shutterstock

Mikor lesz óraátállítás?

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.

Fájó emlék, hamis hír – Szathmáry Nikolett ügyében továbbra is várják a lakosság segítségét

A napokban felröppent, és az interneten elterjedt az álhír, amely szerint 23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye. A tévinformáció ismét több kérdést is a középpontba állított, így azt is, hogy Szathmáry Nikolett ügyében érvényben van-e még nyomravezetői díj. Más ügyekben is pénz üti a markát annak, aki segít a rendőröknek.

Szathmáry Nikolett gyilkosa a mai napig nincs meg, jár a nyomravezetői díj.
Szathmáry Nikolett eltűnése a mai napig élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Fotó: MW-archívum

Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát nagyon régóta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza – írtuk meg néhány hete. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; a kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. 3 millió forint a nyomravezetői díj.

Új üzem épülhet Békéscsabán: lakossági fórumot tartanak

Lakossági fórumot tartanak – ismertette az önkormányzati képviselő. Az apropót az adta, hogy új üzem építését tervezik Békéscsabán.

lakossági fórum az új üzemről
Új üzem építését tervezik Békéscsabán, ezért tartanak lakossági fórumot. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A terület a békéscsabai városrész, Gerla határában, a Csabai út mellett található.

Dobra vernek egy építési telket Csabán, az ára önmagáért beszél

Közkedvelt területen adna el egy üres telket a békéscsabai önkormányzat – derült ki a város honlapjáról.

Dobra vernek egy építési telket Csabán, az ára önmagáért beszél
Közkedvelt területen kínál egy üres építési telket a békéscsabai önkormányzat. Illusztráció: Shutterstock

A több mint 800 négyzetméteres ingatlan Jaminában, az Erzsébet lakóparkban, a Táncsics utca felőli oldalon található – ismertették Békéscsaba honlapján. Az építési telket nyilvános árverésen értékesítené a város, amely szeptember 18-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a városházán.

Hamarosan újra a szilváról és a koncertekről szól minden Szarvason

Összeállt a részletes program, minden a helyére került, jöhet a vármegye egyik legnagyobb bulija. Már csak alig két hét, és érkezik a 27. Szarvasi Szilvanapok három színpaddal, sztárfellépőkkel és gasztronómiai ínyencségekkel.

Tájékoztató a Szarvasi szilvanapokról.
Dr. Dósová Zsuzsanna, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója és Hodálik Pál, Szarvas polgármestere tájékoztatott az idei Szarvasi Szilvanapok részletes programjáról. Fotó: Babák Zoltán

A korábbiaktól eltérően már június közepén tartott a szarvasi önkormányzat, valamint a rendezvényt szervező Cervinus Teátrum egy előzetes tájékoztatót az idei Szarvasi Szilvanapokkal kapcsolatban, de akkor érthetően még számos információt nem lehetett pontosan tudni. Csütörtökön azonban részletesen kiderült, mire lehet számítani a kb. két hét múlva kezdődő fesztiválon.

Elsodortak egy kerékpárost a reggeli csúcsban – galériával

Rosszul indult a csütörtök reggel Békéscsabán. A Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében kerékpáros baleset történt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu