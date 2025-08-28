Őszi időcsavar: most tényleg mindenkit meglep az óraátállítás!

Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.

Idén a megszokottnál korábban érkezik az óraátállítás. Forrás: shutterstock

Mikor lesz óraátállítás?

A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.

Szathmáry Nikolett eltűnése a mai napig élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Fotó: MW-archívum

Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát nagyon régóta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza – írtuk meg néhány hete. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; a kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. 3 millió forint a nyomravezetői díj.

Új üzem építését tervezik Békéscsabán, ezért tartanak lakossági fórumot. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

