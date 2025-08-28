38 perce
Őszi időcsavar: most tényleg mindenkit meglep az óraátállítás!
Bár még nyár van a naptár szerint, a hűvös esték és a rövidülő nappalok már az őszt idézik. Az idei őszi óraátállítás pedig minden eddiginél korábban érkezik. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 28-án.
Az ősz beköszöntével sokakban felmerül a kérdés: mikor lesz az idei óraátállítás, és hogyan befolyásolja mindennapjainkat a váltás? Idén a megszokottnál kicsit korábban kerül rá sor, a pontos dátum pedig már ismert.
Mikor lesz óraátállítás?
A téli időszámítás kezdete minden évben október utolsó vasárnapjára esik az uniós szabályozás szerint. 2025-ben ez a nap október 26. lesz. Az óraátállításra az éjszaka folyamán kerül sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu.
Fájó emlék, hamis hír – Szathmáry Nikolett ügyében továbbra is várják a lakosság segítségét
A napokban felröppent, és az interneten elterjedt az álhír, amely szerint 23 év után megoldódhat Szathmáry Nikolett gyilkosságának ügye. A tévinformáció ismét több kérdést is a középpontba állított, így azt is, hogy Szathmáry Nikolett ügyében érvényben van-e még nyomravezetői díj. Más ügyekben is pénz üti a markát annak, aki segít a rendőröknek.
Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát nagyon régóta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza – írtuk meg néhány hete. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; a kislány földi maradványait három évvel később, 2001 februárjában nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. 3 millió forint a nyomravezetői díj.
Új üzem épülhet Békéscsabán: lakossági fórumot tartanak
Lakossági fórumot tartanak – ismertette az önkormányzati képviselő. Az apropót az adta, hogy új üzem építését tervezik Békéscsabán.
A terület a békéscsabai városrész, Gerla határában, a Csabai út mellett található.
Dobra vernek egy építési telket Csabán, az ára önmagáért beszél
Közkedvelt területen adna el egy üres telket a békéscsabai önkormányzat – derült ki a város honlapjáról.
A több mint 800 négyzetméteres ingatlan Jaminában, az Erzsébet lakóparkban, a Táncsics utca felőli oldalon található – ismertették Békéscsaba honlapján. Az építési telket nyilvános árverésen értékesítené a város, amely szeptember 18-án, csütörtökön 10 óra 30 perckor lesz a városházán.
Hamarosan újra a szilváról és a koncertekről szól minden Szarvason
Összeállt a részletes program, minden a helyére került, jöhet a vármegye egyik legnagyobb bulija. Már csak alig két hét, és érkezik a 27. Szarvasi Szilvanapok három színpaddal, sztárfellépőkkel és gasztronómiai ínyencségekkel.
A korábbiaktól eltérően már június közepén tartott a szarvasi önkormányzat, valamint a rendezvényt szervező Cervinus Teátrum egy előzetes tájékoztatót az idei Szarvasi Szilvanapokkal kapcsolatban, de akkor érthetően még számos információt nem lehetett pontosan tudni. Csütörtökön azonban részletesen kiderült, mire lehet számítani a kb. két hét múlva kezdődő fesztiválon.
Elsodortak egy kerékpárost a reggeli csúcsban – galériával
Rosszul indult a csütörtök reggel Békéscsabán. A Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében kerékpáros baleset történt.