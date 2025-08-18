1 órája
Könnyek között Békés vármegye: tragikus esetek rázták meg a lakosságot
Békésben több szomorú esemény rázta meg a lakosságot. Egy idős férfi öngyilkosságot követett el a Csaba Center parkolóházában, míg Szarvason elhunyt Trabach János tűzoltó százados, aki több mint másfél évtizeden át szolgált a helyi közösségért.Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.
Öngyilkosság a Csaba Centernél: egy idős bácsi dobta le magától az életét.
Szomorú történt Békéscsaba szívében, öngyilkos lett egy idős férfi
A minap 70 év körüli férfi a békéscsabai Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette magát a mélybe. A biztonságiak azonnal riasztották a rendőröket és mentőket, de már nem tudták megmenteni.
Gyászol Szarvas: elhunyt Trabach János tűzoltó
50 éves korában elhunyt Trabach János, a szarvasi tűzoltóság századosa. Több mint másfél évtizeden át szolgált a városban, felesége és négy gyermeke gyászolja. Hosszú betegség után távozott.
Szívás a nyaralásnál: torlódás a horvát autópályán
A beol.hu szerzője augusztus 11-én mesélte el: horvát nyaralás közben brutális dugókba ütköztek az autópályán a fizetőkapuknál – még a gyorsabb bankkártyás vagy ENC-sávokban is araszolni kellett, hiába tervezték előre a GPS alapján, hogy délben már tengerbe lógatják a lábukat.
Luxuskocsik használtan
Békés vármegye legmenőbb használt autói közül szemezgettünk – a kínálat első helyén egy 8,35 milliós Skoda Kodiaq áll, mellette ott a 7,5 milliós Toyota Corolla hibrid kombi és a közel 7,7 milliós Volkswagen Passat kombi is.
Roller + védőfelszerelés = életmentő tanulság
Egy 14 éves lány súlyos rollerbalesetet szenvedett, de a bukósisak életet mentett – az anyuka most azt üzeni: ne legyen opció, viseljetek minőségi bukósisakot, térd-, könyök- és gerincvédőt is.
Figyelem, idegen jövevény a csatornában
Gyula környékén egy nem őshonos állat bukkant fel a helyi csatornában. Kurta János egy vörösfülű ékszerteknőst kapott lencsvégre. A szakemberek hangsúlyozzák: a házikedvencek szabadon engedése veszélyezteti a természetes fajokat, és ökológiai szempontból is káros.