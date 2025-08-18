augusztus 18., hétfő

Hírösszefoglaló

2 órája

Könnyek között Békés vármegye: tragikus esetek rázták meg a lakosságot

Címkék#roller#ékszerteknős#öngyilkos#legolvasottabb cikkek#összefoglaló#baleset#gyász

Békésben több szomorú esemény rázta meg a lakosságot. Egy idős férfi öngyilkosságot követett el a Csaba Center parkolóházában, míg Szarvason elhunyt Trabach János tűzoltó százados, aki több mint másfél évtizeden át szolgált a helyi közösségért.Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

Öngyilkosság a Csaba Centernél: egy idős bácsi dobta le magától az életét.

Leugrott a Csaba Centerről, öngyilkos lett egy idős férfi
Öngyilkos lett egy 70 év körüli férfi, a rendőrök helyszínelnek. Fotó: Beol.hu

Szomorú történt Békéscsaba szívében, öngyilkos lett egy idős férfi

A minap  70 év körüli férfi a békéscsabai Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette magát a mélybe. A biztonságiak azonnal riasztották a rendőröket és mentőket, de már nem tudták megmenteni. 

Gyászol Szarvas: elhunyt Trabach János tűzoltó

50 éves korában elhunyt Trabach János, a szarvasi tűzoltóság századosa. Több mint másfél évtizeden át szolgált a városban, felesége és négy gyermeke gyászolja. Hosszú betegség után távozott.

Trabach János nagyszerű családapa és bajtárs volt 
Forrás: Facebook

Szívás a nyaralásnál: torlódás a horvát autópályán

A beol.hu szerzője augusztus 11-én mesélte el: horvát nyaralás közben brutális dugókba ütköztek az autópályán a fizetőkapuknál – még a gyorsabb bankkártyás vagy ENC-sávokban is araszolni kellett, hiába tervezték előre a GPS alapján, hogy délben már tengerbe lógatják a lábukat.

A horvát autópálya szerves része a fizetőkapu: van, ahol ember szedi a pénzt, máshol már automatáknál lehet fizetni. Illusztráció: Shutterstock

Luxuskocsik használtan

Békés vármegye legmenőbb használt autói közül szemezgettünk – a kínálat első helyén egy 8,35 milliós Skoda Kodiaq áll, mellette ott a 7,5 milliós Toyota Corolla hibrid kombi és a közel 7,7 milliós Volkswagen Passat kombi is.

Használt autók: itt vannak Békés vármegye legdrágább járgányai. Forrás: Shutterstock

Roller + védőfelszerelés = életmentő tanulság

Egy 14 éves lány súlyos rollerbalesetet szenvedett, de a bukósisak életet mentett – az anyuka most azt üzeni: ne legyen opció, viseljetek minőségi bukósisakot, térd-, könyök- és gerincvédőt is.

Súlyos rollerbaleset történt,  de megmentették a lány életét Forrás: Shutterstock

Figyelem, idegen jövevény a csatornában

Gyula környékén egy nem őshonos állat bukkant fel a helyi csatornában. Kurta János egy vörösfülű ékszerteknőst kapott lencsvégre. A szakemberek hangsúlyozzák: a házikedvencek szabadon engedése veszélyezteti a természetes fajokat, és ökológiai szempontból is káros.

Vörösfülű mocsári teknőst kaptak lencsevégre. Fotó: Kurta János

 

