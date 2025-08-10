Készen álltok? 1 órája

Olyan érkezik, amit még nem látott és hallott a város

Vannak olyan Dj-párosok, akiket köztudottan nem szabad a Dj-pult közelébe engedni, mert nyomukban nem marad más, csak elvesztett emlékek, filmszakadás és a totális megborulás. Most azonban a szervezők mégis megteszik, és a közönségre szabadítják őket.

A korábbi bulikhoz hasonlóan fergeteges lesz a hangulat Forrás: Park Békéscsaba Facebook

A mulatós muzsika egyik királynője. Leila a városba érkezik, és egy élő koncerttel robbantja fel a csabai éjszakát. No, és jön Czaga és Szecsei. Brrrrrr, ez hidegrázós lesz! Rezidens: Dj. Coby. Készen álltok? A környék legnagyobb single partyja augusztus 15-én, pénteken este, buli a szabadban a CsabaParkban.

