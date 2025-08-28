Megtölti az iskolatáskákat a közösség ereje

Közeleg a szeptember, a becsengetés ideje. Sok gyerek izgatottan, mások viszont szorongva készülnek az évkezdésre, ám a közösség ereje csodákra képes. Iskolakezdés előtti összefogást hirdetett idén is az Ökumenikus Segélyszervezet, hogy sok rászoruló iskoláshoz eljuttathasson tanszercsomagot.

Az Ökumenikus Segélyszervezet akciójának tanszercsomagjai Orosházára érkeztek. Fotó: BMH

– Fontos számunkra a személyes segítségnyújtás, ezért az intézményeink látókörében élő gyerekek szükségleteit folyamatosan szem előtt tartjuk, felmérjük. A legtöbb gyermek így személyre szabott (fiú vagy lány, alsós vagy felsős) tanszercsomagot kap.

Az Ökumenikus Segélyszervezet akciója

– Az idei összefogással 2000 nehéz sorsú, már a nyáron kiválasztott gyermeket szeretnénk támogatni abban, hogy az iskolakezdés ne a hátrányokról, hanem az esélyekről szóljon. Ám a segítség itt nem ér véget. A fennmaradó adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munkánk támogatására fordítjuk – írták sajtóközleményükben.

Paku Tímea családgondozó adta át a tanszercsomagokat. Fotó: BMH

Egyik intézményükben, az orosházi családok átmeneti otthonában pedig szerdán osztottak ki 60 csomagot. Csupa csoda volt mindegyikben, olyan csoda, amit önerőből az ott lakó családok nem tudtak volna megvásárolni gyermekeiknek – ezt már Soós Edit, az intézmény vezetője mesélte el hírportálunknak. Nagy volt az öröm a házban és a házon kívül is, hiszen jutott a karitatív szervezet jóvoltából az intézmény látókörében lévő és élő családok gyermekeinek is csomag. Nagy volt az öröm, erről meggyőződhettünk személyesen is. A legkisebbeknek pedig óvodakezdéshez összeállított segítséget juttattak.

Elbúcsúztatták vidáman Orosházán a családok átmeneti otthonában a nyarat. Fotó: BMH

Nagy élet van a családok átmeneti otthonában

A családok átmeneti otthona telt házzal működik és bizony várólistájuk van. 29 gyermek él itt, a legkisebb 4 hetes és hamarosan újabb gólyahírről számolhatnak be. Mozgalmasak a napjaik.

– A szeptemberi iskolakezdésre mi egy bográcsozással egybekötött, nyarat záró családi nappal is ráhangolódtunk. Ezzel hivatalosan is elbúcsúztattuk a nyarat, és mindannyian mostantól az iskolakezdésre készülünk – tette hozzá Soós Edit.

Volt bográcsparti. Fotó: BMH

Lehet csatlakozni az összefogáshoz

A szeptember 1-ei tanévkezdésig hátralévő napokban is él a 1353-as adományvonal (500 forint/hívás), és a www.segelyszervezet.hu weboldalon is lehet csatlakozni az összefogáshoz, hogy a beérkező adományokból 2000 rászoruló gyermeknek személyre szabott tanszercsomagokat tudjon átadni még becsengetés előtt az Ökumenikus Segélyszervezet.