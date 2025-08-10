Eljött az okosmérők korszaka, nem kell aggódni a diktálás miatt

Az energiaszolgáltatásban jelentős változások zajlanak, az ügyfelek egyre tudatosabbá válhatnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elve helyett jön a két irányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz, valamint az okosmérés használata. Az okosmérők révén áttekinthetőbb és felügyelhetőbb lesz a lakás energetikai rendszere – írták az áramszolgáltató, az MVM honlapján.

Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy mely ügyfeleknél szerelnek fel okosmérőket, illetve, hogy milyen előnyeik vannak a hagyományos villanyórákhoz képest. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mik az okosmérők előnyei a hagyományos villanyórákhoz képest?

Az okosmérők a hagyományos villanyórákhoz képest számos kényelmi és szakmai előnnyel rendelkeznek. Sorolták, miszerint az okosmérők

távolról is leolvashatók, azaz nincs szükség helyszíni leolvasásra és diktálásra;

kétirányú kommunikációra képesek, vagyis tényleges beavatkozás nélkül továbbküldik a mérési adatokat;

tényleges fogyasztáson alapuló számlázást tesznek lehetővé;

az ügyfelek hozzáférhetnek saját fogyasztási adataikhoz, ami segíti a tudatosabb és költséghatékonyabb energiafelhasználást;

összekapcsolhatók más elektronikai és biztonságtechnikai eszközökkel, ami az otthoni energiamenedzsment átláthatóbbá és hatékonyabbá tehető.

Kiknél szerelnek fel okosmérőket és miért?

Vannak olyan helyek, ahol jogszabály alapján, ütemezetten szerelik fel az okosmérőket. Törvényileg kötelező ilyenre cserélni a hagyományos villanyórát, ha a felhasználási helyen a 3×32 A-t eléri vagy túl is lépi a teljesítmény, ha 5000 kWh-nál nagyobb az éves fogyasztás, ha van háztartási méretű kiserőmű (HMKE). Ilyenkor az ügyfélnek nem kell semmit sem tennie, csak várnia az okosmérőt. Ha a felhasználási hely nem tartozik ebbe a – jogszabály szerint kötelezően okosmérős – kategóriába, de az ügyfél szeretne, akkor saját kérésére felszerelhetnek nála is okosmérőt.

Milyen gyakran küldenek számlát az okosmérős ügyfeleknek?

Az áramszolgáltatónál elmondták, hogy milyen időközönként küldenek számlát az okosmérős ügyfelek számára. Az MVM-nél elöljáróban kiemelték: a számlázási gyakoriság több tényezőtől függ, elsősorban attól, milyen jogcímen szerelték fel az okosmérőt.

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE), például napelemes rendszer esetén azok az ügyfelek, akiknél a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) felszerelésétől vagy a napelemes teljesítménybővítéstől még nem telt el 10 év, éves leolvasás alapján történő szaldós elszámolásban részesülnek, azaz figyelik a vételezés és a betáplálás közötti különbséget. Ha az éves szaldó pozitív volt, azaz az ügyfél több energiát vételezett, mint amennyit termelt, akkor részszámlázás történik. Jellemzőbb azonban, hogy nem küldenek havi részszámlát, mivel a napelemes rendszerek általában többlettermeléssel működnek. A háztartási méretű kiserőművel (HMKE) nem rendelkező ügyfelek havonta kapnak számlát az okosmérők által gyűjtött negyedórás fogyasztási adatok alapján.