Tanyavilág

A Lápoldalon élt családok emlékére állítottak mementót

A Lápoldalon egykor élt családok emlékére állítottak mementót Okány határában szombaton, egy nagyszabású találkozó keretében.

Licska Balázs
Mementót állítottak a Lápoldalon élő családok emlékére Okány határában. Forrás: Kónya István Facebook-oldala

A Lápoldal valaha egy élő, önálló tanyavilág volt, iskolával, bolttal, templommal, közel 300 lakóval és több mint 200 tanyával – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki szintén részt vette az emlékmű átadásán és az ahhoz kapcsolódó találkozón. 

– A találkozón sokan hosszú évek után tértek vissza gyermekkori emlékeik helyszínére, hogy tisztelettel emlékezzenek szüleikre, nagyszüleikre, valamint azokra az értékekre, amelyeket tőlük kaptak útravalóul – írta a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a rendezvényhez kapcsolódva forgatták le a Volt egyszer egy tanyavilág című, Lápoldalról szóló dokumentumfilm harmadik részét is.

 

 

