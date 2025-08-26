1 órája
A Lápoldalon élt családok emlékére állítottak mementót
A Lápoldalon egykor élt családok emlékére állítottak mementót Okány határában szombaton, egy nagyszabású találkozó keretében.
Mementót állítottak a Lápoldalon élő családok emlékére Okány határában. Forrás: Kónya István Facebook-oldala
A Lápoldal valaha egy élő, önálló tanyavilág volt, iskolával, bolttal, templommal, közel 300 lakóval és több mint 200 tanyával – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki szintén részt vette az emlékmű átadásán és az ahhoz kapcsolódó találkozón.
– A találkozón sokan hosszú évek után tértek vissza gyermekkori emlékeik helyszínére, hogy tisztelettel emlékezzenek szüleikre, nagyszüleikre, valamint azokra az értékekre, amelyeket tőlük kaptak útravalóul – írta a Facebook-oldalán.
Hozzátette, hogy a rendezvényhez kapcsolódva forgatták le a Volt egyszer egy tanyavilág című, Lápoldalról szóló dokumentumfilm harmadik részét is.
