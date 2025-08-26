A Lápoldalon élt családok emlékére állítottak mementót

A Lápoldal valaha egy élő, önálló tanyavilág volt, iskolával, bolttal, templommal, közel 300 lakóval és több mint 200 tanyával – ismertette Kónya István, a Békés vármegyei közgyűlés térségi tanácsnoka, aki szintén részt vette az emlékmű átadásán és az ahhoz kapcsolódó találkozón.

– A találkozón sokan hosszú évek után tértek vissza gyermekkori emlékeik helyszínére, hogy tisztelettel emlékezzenek szüleikre, nagyszüleikre, valamint azokra az értékekre, amelyeket tőlük kaptak útravalóul – írta a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a rendezvényhez kapcsolódva forgatták le a Volt egyszer egy tanyavilág című, Lápoldalról szóló dokumentumfilm harmadik részét is.