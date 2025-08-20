Már nyomtatják a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

A nyugdíjasokat érintő támogatások kapcsán gyakran merülnek fel kérdések, különösen sokakat érdekel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, amely jelentős támogatást nyújthat a mindennapi kiadásokban. A Magyar Államkincstár oldalán minden fontos kérdésre választ kaphatunk ezzel kapcsolatban.

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: elhoztuk a legfontosabb tudnivalókat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A legfontosabb tudnivalók a nyugdíjas élelmiszer-utalványról

Összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az ezekre adott válaszokat, hogy átláthatóbbá és könnyebben érthetővé tegyük ezt a fontos támogatási formát.

Ki jogosult az utalványra?

Az utalványra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak. Tehát azok is megkapják, akik

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

árvaellátást,

rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást,

fogyatékossági támogatást,

baleseti hozzátartozói nyugdíjat

vagy más, a rendeletben meghatározott ellátást kapnak.

Az élelmiszer-utalványokat a Magyar Államkincstár bocsátja ki, a kézbesítést pedig a Magyar Posta végzi.

Az utalvány felhasználása

Az utalvány nem névre szól, így bárki felhasználhatja. Vásárláskor az eladó ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét és sértetlenségét, csak így fogadhatja el. Ha az utalvány biztonsági elemei hiányoznak vagy sérültek, az eladó visszautasíthatja a felhasználást.

Az utalványt a feltüntetett értékén fogadják el, készpénzre nem váltható, és visszajáró pénz sem jár.

Ezeken a helyen használható fel

Az utalványt olyan élelmiszerboltokban és piacokon lehet használni, ahol hideg élelmiszert árulnak, például zöldségesnél, hentesnél, pékségnél vagy tejboltban. Elfogadják továbbá őstermelők is, akik saját gazdaságukból származó hideg élelmiszereket kínálnak, mint például sajt, tojás, zöldség vagy lekvár. Az utalvány nem érvényes vendéglátóhelyeken vagy meleg ételekre – részletes lista a allamkincstar.gov.hu oldalán.

Ezt tehetik, ha nem fogadják el az utalványt

Az élelmiszerárus csak érvényes nyugdíjas élelmiszer-utalványt fogad el, és ellenőrzi annak hitelességét. Ha mégis elutasítják az utalványt jogosan, a fogyasztó panaszt tehet az adott helyszínen, vagy a területileg illetékes kormányhivatalnál. A panasz benyújtásához érdemes megadni a kereskedő adatait, az eset rövid leírását és az elutasított utalvány másolatát. További információk és elérhetőségek az NKFH honlapján találhatók.