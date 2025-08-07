Csecsemőgyilkost és rablót is keresnek, mutatjuk a nyomravezetői díjakat

Az egyenruhások a rendőrségről szóló törvény alapján járnak el, ami azt részletezi, milyen (súlyos) bűncselekmények esetén van helye díjkitűzésnek. A hatóság előzetesen és nyilvánosan, nettó összegben határozhatja meg a nyomravezetői díjat.

Aki Szathmáry Niki gyilkosáról fontos információt ad, 3 millió forint nyomravezetői díjat kaphat. Fotó: Kiss Zoltán

– Az élet, a testi épség, az emberi szabadság, a nemi élet szabadsága, a vagyon elleni erőszakos bűntetteknél, az embercsempészésnél, a gyermekek sérelmére, valamint a kábítószerrel kapcsolatos és a bűnszövetségben elkövetett bűncselekményeknél is zöld utat ad a jogszabály. Ugyanígy díj tűzhető ki például a szervezett bűnözésben érintett, a pénzhamisítással, pénzmosással, online csalással gyanúsított személyek felderítése, elfogása érdekében – sorolták a Békés vármegyei rendőrségen. Ezeken felül eltűnt személyeket is kereshetnek nyomravezetői díjért.

Ugyanakkor hangsúlyozták: az elkövetők, illetve azok, akiket feljelentési kötelezettség terhel, akik korábbi tanúvallomásukban fontos tényt vagy körülményt elhallgattak, valótlanságot állítottak, nem jogosultak semmire. Akkor sem fizet a rendőrség, ha a szolgáltatott információkról már tudnak.

Csecsemőgyilkos és rabló is nyomravezetői díjjal kerülhet a látókörükbe

Lassan hat éve már, hogy gyászba borult Tótkomlós; 2019. október 26-án késő délután egy lakatlan családi ház előtti bozótosban halott csecsemőt találtak. Az újszülöttet ruhába és plédbe csavarták, ezekkel együtt tették a szatyorba. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, ám a tettes máig ismeretlen. A rendőrfőkapitány a korábban kitűzött 500 ezer forintos nyomravezetői díjat később 2 millió forintra emelte. Az összeg annak a markát üti, aki az elkövető(k) felderítését eredményező, bizonyító erejű információt hoz a rendőrség tudomására.

Kondorosi bűneset felgöngyölítésében is segíthetünk

Tizennégy éve keresik a kondorosi takarékszövetkezet kirablóját is; az ismeretlen tettes 2011. július 1-én délelőtt lépett be a Csabai utcai pénzintézetbe. Fekete dzsekit, kék, koptatott farmernadrágot, bordó bakancsot viselt és egy fegyvernek látszó tárggyal kényszerítette a pénztárost a készpénz átadására. Miután eltette a szajrét, segédmotor-kerékpárral menekült el a helyszínről. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki az információkért cserébe.