Fejvadászat

2 órája

Csecsemőgyilkost és rablót is keresnek, mutatjuk a nyomravezetői díjakat

A bűnüldöző szervek a hatékonyabb bűnfelderítés érdekében világszerte fordulnak az állampolgárokhoz segítségért; egy-egy bizonyítékként szolgáló információ milliókat is érhet. De mit is jelent pontosan a nyomravezetői díj és kikre tűztek ki Békés vármegyében?

dr. Nagy Szilvia

Az egyenruhások a rendőrségről szóló törvény alapján járnak el, ami azt részletezi, milyen (súlyos) bűncselekmények esetén van helye díjkitűzésnek. A hatóság előzetesen és nyilvánosan, nettó összegben határozhatja meg a nyomravezetői díjat. 

Nyomravezetői díj: jelentős összeget ajánlottak fel.
Aki Szathmáry Niki gyilkosáról fontos információt ad, 3 millió forint nyomravezetői díjat kaphat. Fotó: Kiss Zoltán

– Az élet, a testi épség, az emberi szabadság, a nemi élet szabadsága, a vagyon elleni erőszakos bűntetteknél, az embercsempészésnél, a gyermekek sérelmére, valamint a kábítószerrel kapcsolatos és a bűnszövetségben elkövetett bűncselekményeknél is zöld utat ad a jogszabály. Ugyanígy díj tűzhető ki például a szervezett bűnözésben érintett, a pénzhamisítással, pénzmosással, online csalással gyanúsított személyek felderítése, elfogása érdekében – sorolták a Békés vármegyei rendőrségen. Ezeken felül eltűnt személyeket is kereshetnek nyomravezetői díjért. 

Ugyanakkor hangsúlyozták: az elkövetők, illetve azok, akiket feljelentési kötelezettség terhel, akik korábbi tanúvallomásukban fontos tényt vagy körülményt elhallgattak, valótlanságot állítottak, nem jogosultak semmire. Akkor sem fizet a rendőrség, ha a szolgáltatott információkról már tudnak.

Csecsemőgyilkos és rabló is nyomravezetői díjjal kerülhet a látókörükbe 

Lassan hat éve már, hogy gyászba borult Tótkomlós; 2019. október 26-án késő délután egy lakatlan családi ház előtti bozótosban halott csecsemőt találtak. Az újszülöttet ruhába és plédbe csavarták, ezekkel együtt tették a szatyorba. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, ám a tettes máig ismeretlen. A rendőrfőkapitány a korábban kitűzött 500 ezer forintos nyomravezetői díjat később 2 millió forintra emelte.  Az összeg annak a markát üti, aki az elkövető(k) felderítését eredményező, bizonyító erejű információt hoz a rendőrség tudomására.  

Kondorosi bűneset felgöngyölítésében is segíthetünk

Tizennégy éve keresik a kondorosi takarékszövetkezet kirablóját is; az ismeretlen tettes 2011. július 1-én délelőtt lépett be a Csabai utcai pénzintézetbe. Fekete dzsekit, kék, koptatott farmernadrágot, bordó bakancsot viselt és egy fegyvernek látszó tárggyal kényszerítette a pénztárost a készpénz átadására. Miután eltette a szajrét, segédmotor-kerékpárral menekült el a helyszínről. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki az információkért cserébe. 

Két gyilkost kézre kerítéséért is pénz jár

Késelős gyilkos után is nyomoznak; a tettes még 2008 novemberében végzett egy román állampolgárral. Több késszúrással tette el láb alól, a holttestet pedig Orosháza külterületén rejtette el. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 1 millió forint nyomravezetői díjat tűzött ki. 

Nincs az országban olyan, aki ne hallott volna Szathmáry Nikolett ügyéről. A kislány bántalmazóját, gyilkosát 1998 óta keresik. A hétesztendős Niki az ominózus januári napon 16 óra körül indult el a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Házból; de soha nem ért haza. Feltehetően még azon a napon bűncselekmény áldozata lett; zsákba csomagolt holttestét 2001 februárjában nádvágók találták meg Gyula belterületén, a 44-es főút melletti részen. A rendőrség a bűncselekmény elkövetőjének felderítése érdekében továbbra is várja a lakosság segítségét. Nem kevesebb, mint 3 millió forint a nyomravezetői díj. 

Nem csak ezek a bűncselekmények tisztázatlanok; több kapcsán is bejelentést lehet tenni a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon (Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3., telefonszám: +36 66/523-700).

Emellett két ingyenes számon, 

  • a 112-es segélyhívón és
  • a Telefontanú 06/80/555-111-es számán is a nap 24 órájában fogadják a hívásokat. 

Fontos tudni: a nyomravezető kilétét a hatóság nem hozza nyilvánosságra, szolgálati titoknak minősül.

 

 

