Hurrá nyaralunk! – Amikor választani kell: társak vagy család

Kétségtelen, hogy a kortárskapcsolatok fejlődése fontos, de nem minden áron, és főként nem helyettesíti azokat a mély, érzelmi kötődéseket, amelyeket a gyermek a családon belül él meg – fogalmazott Aradszky Anett mesterpedagógus a nyári szünet kapcsán. – A gyermeki lélek legnagyobb biztonságát az apai, anyai szeretet, a testvérekkel való játék, közös reggelik, délutáni séták, esti mesélések adják – ezek azok a pillanatok, amelyekből a gyermek táplálkozik egész életében és amelyekből sajnos – időről időre – egyre kevesebb van.

A nyári szünet fontos kérdését elemezte a mesterpedagógus. Fotó: Dinya Magdolna/Archív

Nyári szünet: a családi együttlét érzelmi védőhálót jelent ilyenkor is

Mint hozzátette, fontos megértenünk, hogy egy óvodai napirend, még ha játékkal teli is, sosem lehet annyira felszabadító és meghitt, mint egy délelőtti kirándulás anyával, vagy egy délutáni homokvárépítés apával.

– A gyermektársaság valóban szükséges, de nem napi rendszerességgel, különösen nem akkor, amikor lenne lehetőség az otthoni szeretetteljes jelenlétre – folytatta a gondolatot. – Amikor a gyermek reggelente könnyezve búcsúzik, nem a játék hiányzik neki – hanem az anya ölelése. A testvérek közös kacagása. Az, hogy részese legyen a család életének, ne csak elszenvedője a felnőttek időbeosztásának. A családi együttlét olyan érzelmi védőhálót jelent, amelyre a gyermeknek különösen nagy szüksége van a rohanó hétköznapok után. A nyári szünet lehetőséget ad arra, hogy a szülők visszakapcsolódjanak gyermekeik világába, közösen éljenek át élményeket, megerősítve az összetartozás érzését. Ezek az élmények később nem pótolhatók.

A minőségi idő érzelmi alapokat teremt

A szakember hangsúlyozta, a minőségi idő, amit a gyermek a szüleivel tölt, olyan érzelmi alapokat teremt, amelyből önbizalom, kötődés, stabilitás, és hosszú távú lelki egyensúly épül. Ezekben a nyugodt, közösen töltött pillanatokban tanulja meg a gyermek, hogy értékes, szerethető és fontos. Egy közös fagylaltozás, biciklizés, vagy egy egyszerű otthoni társasjátékozás során történnek azok a mikroélmények, amelyek észrevétlenül, de mélyen formálják személyiségét.