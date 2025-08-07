1 órája
Hurrá nyaralunk! – Amikor választani kell: társak vagy család
A vakáció nem csupán egy hosszabb időszak az évben, amikor bezár az iskola vagy az óvoda, hanem egy értékes lehetőség arra, hogy a gyermek végre feloldódhasson a legfontosabb közegben, a családjában. Mégis egyre gyakoribb, hogy a szülők, akár otthon tartózkodva is az óvodában „hagyják” gyermeküket a nyári szünetben, arra hivatkozva, hogy „szüksége van a gyermektársaságra”. Vajon tényleg ennyire egyszerű a dolog?
Kétségtelen, hogy a kortárskapcsolatok fejlődése fontos, de nem minden áron, és főként nem helyettesíti azokat a mély, érzelmi kötődéseket, amelyeket a gyermek a családon belül él meg – fogalmazott Aradszky Anett mesterpedagógus a nyári szünet kapcsán. – A gyermeki lélek legnagyobb biztonságát az apai, anyai szeretet, a testvérekkel való játék, közös reggelik, délutáni séták, esti mesélések adják – ezek azok a pillanatok, amelyekből a gyermek táplálkozik egész életében és amelyekből sajnos – időről időre – egyre kevesebb van.
Nyári szünet: a családi együttlét érzelmi védőhálót jelent ilyenkor is
Mint hozzátette, fontos megértenünk, hogy egy óvodai napirend, még ha játékkal teli is, sosem lehet annyira felszabadító és meghitt, mint egy délelőtti kirándulás anyával, vagy egy délutáni homokvárépítés apával.
– A gyermektársaság valóban szükséges, de nem napi rendszerességgel, különösen nem akkor, amikor lenne lehetőség az otthoni szeretetteljes jelenlétre – folytatta a gondolatot. – Amikor a gyermek reggelente könnyezve búcsúzik, nem a játék hiányzik neki – hanem az anya ölelése. A testvérek közös kacagása. Az, hogy részese legyen a család életének, ne csak elszenvedője a felnőttek időbeosztásának. A családi együttlét olyan érzelmi védőhálót jelent, amelyre a gyermeknek különösen nagy szüksége van a rohanó hétköznapok után. A nyári szünet lehetőséget ad arra, hogy a szülők visszakapcsolódjanak gyermekeik világába, közösen éljenek át élményeket, megerősítve az összetartozás érzését. Ezek az élmények később nem pótolhatók.
A minőségi idő érzelmi alapokat teremt
A szakember hangsúlyozta, a minőségi idő, amit a gyermek a szüleivel tölt, olyan érzelmi alapokat teremt, amelyből önbizalom, kötődés, stabilitás, és hosszú távú lelki egyensúly épül. Ezekben a nyugodt, közösen töltött pillanatokban tanulja meg a gyermek, hogy értékes, szerethető és fontos. Egy közös fagylaltozás, biciklizés, vagy egy egyszerű otthoni társasjátékozás során történnek azok a mikroélmények, amelyek észrevétlenül, de mélyen formálják személyiségét.
Egy együtt nevető anya arca, egy büszkén néző apa tekintete
– A családi együttlét nem luxus, hanem alapvető szükséglet. A gyermek nem elsősorban programokat, hanem jelenlétet kíván, egy együtt nevető anya arcát, egy büszkén néző apa tekintetét, egy testvérrel megosztott titkot. Ezek adják azt az érzelmi biztonságot, amely nélkül nincs egészséges fejlődés – fogalmazott a mesterpedagógus.
– A gyermekek érzékeny antennáikkal azonnal érzik, ha „ráérünk rájuk”, vagy csak „időt töltünk velük”. És a különbség hatalmas. A nyár a lelassulásról, az újratöltődésről szól – és nem csak a felnőtteknek. A gyermekeknek is szükségük van erre. Hagyjuk meg nekik azt az ajándékot, amit semmi más nem pótolhat, a közös időt. Mert amit ma megélhetnek velünk, abból lesz az erős, biztonságban gyökerező felnőtt holnap. Tény, valóban, hogy a nyári szünet sok családban komoly logisztikai kihívást jelent: hogyan oldjuk meg a gyerekek felügyeletét, miközben a szülők dolgoznak? Számtalan pedagógustól hallhatjuk azonban azt a kijelentést, hogy a szülők megfogalmazzák azt, hogy nem akarják „terhelni a nagyszülőket”. Pedig talán nem is terhet jelent, hanem épp ellenkezőleg, örömet.
A mai világban sok szülő óvatos vagy bizonytalan abban, hogy rábízza-e a gyermekét a nagyszülőkre. Félnek attól, hogy az idősebbek már nem tudnak elég energiával jelen lenni, más a nevelési stílusuk, vagy egyszerűen csak attól, hogy túl sokat kérnének tőlük. Ugyanakkor gyakran elfelejtjük, hogy a nagyszülők nem csak segítségként, hanem aktív szereplőként is jelen szeretnének lenni unokáik életében. Az együtt töltött idő számukra nem teher, hanem ajándék. Olyan pillanatok ezek, amelyek nem térnek vissza. A nagyszülő-unoka kapcsolat páratlan. Egyszerre hordozza a feltétel nélküli szeretetet, a türelmet, az élettapasztalatot és azt a fajta meghittséget, amit semmilyen intézményi környezet nem tud pótolni.
A gyermekeknek hatalmas kincs a nagyszülői szeretet
Aradszky Anett kifejtette, ha lehetőség van rá, érdemes nyitott szívvel, bizalommal fordulni feléjük. Megkérdezni őket és bevonni őket úgy, hogy ők is érezzék: fontosak, számítanak, és részesei lehetnek az unokák mindennapjainak. A gyermekeknek hatalmas kincs a nagyszülői szeretet. Ne féljünk megosztani velük a nyár napjait, mert nemcsak nekünk segítenek, hanem közben ők is újra gyermekké válnak – az unokák szemében pedig hősökké.
Aradszky Anett a Vanda Valósága című podcastben is több fontos témáról szólt meghívott szakértőként. A podcastet Dombovári Vanda vezeti.
