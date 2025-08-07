Izgalmas horgászkalandok várták a gyerekeket

A nyári horgásztábor hetén sokat fejlődtek a 10-15 éves korosztályba tartozó kis horgászok, de nem csak a természetközeli sportban, hanem a társas kapcsolataikban is – emelte ki Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége.

A nyári horgásztábor rengeteg kalandot tartogatott a gyerekeknek Forrás: KHESZ Facebook-oldala

Nyári horgásztábor izgalmas programokkal

A program keretében Utam a világbajnokságig címmel Takács Martin osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Legyező horgászat testközelből címmel Rucz Áron, a halfauna vizsgálatról dr. Nyeste Krisztián és dr. Somogyi Dóra, Víz alatti felfedezők – Makroszkopikus gerinctelenek vizsgálata címmel dr. Berta Csaba, Ökológiai célú szelektív halászat a Körösök-vidékén címmel Bogdány Zoltán tartott előadást. Medve István és Márk Róbert Biztonság a vízparton címmel a vízrendészettel kapcsolatban segítette hasznos információkkal a fiatalokat.

Összefogással valósult meg a tábor

Horgászat a föld körül címmel Héjja Márton-, a gombák varázslatos világáról Fazekas Erika beszélt a diákoknak. Volt tábori horgászverseny kezdő és haladó korosztályban. Jazz a vízparton elnevezéssel zenei előadást és koncertet adott Horváth Elek, Ugró Béla, Kun Rajmund. A „Napihal” programot dr. Somogyi Dóra, Kolozsi Tamás, Nemes Attila tartotta.

A táborban 35-en vettek részt. A program KHESZ-önerőből, a Magyar Országos Horgász Szövetség pályázatából és szülői önrészből jöhetett létre.

A nyári tábor minden évben nagy sikert aratott a gyerekek körében.