augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiatalok

1 órája

Izgalmas horgászkalandok várták a gyerekeket

Címkék#gyerek#khesz#horgásztábor#program

Izgalmas programok várták a horgászatot kedvelő gyerekeket és a fiatalokat a napokban Békés-Dánfokon. A Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetségének (KHESZ) szervezésében már második alkalommal tartottak idén nyári horgásztábort.

Papp Gábor

A nyári horgásztábor hetén sokat fejlődtek a 10-15 éves korosztályba tartozó kis horgászok, de nem csak a természetközeli sportban, hanem a társas kapcsolataikban is – emelte ki Facebook-oldalán a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Nyári horgásztábor izgalmas programokkal
A nyári horgásztábor rengeteg kalandot tartogatott a gyerekeknek Forrás: KHESZ Facebook-oldala

Nyári horgásztábor izgalmas programokkal

A program keretében Utam a világbajnokságig címmel Takács Martin osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. Legyező horgászat testközelből címmel Rucz Áron, a halfauna vizsgálatról dr. Nyeste Krisztián és dr. Somogyi Dóra, Víz alatti felfedezők – Makroszkopikus gerinctelenek vizsgálata címmel dr. Berta Csaba, Ökológiai célú szelektív halászat a Körösök-vidékén címmel Bogdány Zoltán tartott előadást. Medve István és Márk Róbert Biztonság a vízparton címmel a vízrendészettel kapcsolatban segítette hasznos információkkal a fiatalokat.

Összefogással valósult meg a tábor

Horgászat a föld körül címmel Héjja Márton-, a gombák varázslatos világáról Fazekas Erika beszélt a diákoknak. Volt tábori horgászverseny kezdő és haladó korosztályban. Jazz a vízparton elnevezéssel zenei előadást és koncertet adott Horváth Elek, Ugró Béla, Kun Rajmund. A „Napihal” programot dr. Somogyi Dóra, Kolozsi Tamás, Nemes Attila tartotta.

A táborban 35-en vettek részt. A program KHESZ-önerőből, a Magyar Országos Horgász Szövetség pályázatából és szülői önrészből jöhetett létre.

A nyári tábor minden évben nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Gyerek horgásztábor Békés-Dánfokon

Fotók: KHESZ

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu