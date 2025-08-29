Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán - galériával, videóval

Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetője elmondta, a nyárbúcsúztató lampionos estet még 2018-ban hívták életre, hogy megidézzék a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek kerthelyiségeinek élő zenés hangulatát.

A nyárbúcsúztató ezúttal is remek hangulatban telt. Fotó: Kiss Zoltán

Nyárbúcsúztató több száz érdeklődővel

Dr. Görgényi Ernő polgármester Facebook-oldalán kiemelte, már nyolcadszor rendezték meg a programot.

–Korábban a Béke téri nappali központ udvarán tartották a mulatságot, ez alkalommal viszont már a 140 éve éppen ilyen célból létesített Göndöcs-kert adott otthont a lampionos estnek – tette hozzá.

Felcsendültek a nagy slágerek

Kiss Szabolcs ennek kapcsán megerősítette, az esemény kinőtte a korábbi helyszínt, ezért gondoltak egy nagyot, és közterülete vitték ki a lampionos estet. Az intézményvezető szólt arról, hogy korábban olyan 200-an vettek részt a programon, míg idén 370-en regisztráltak a nappali ellátási intézményeikből, szinte megduplázódott a létszám. A Göndöcs-kert Vigadó előtti része pedig ideális helyszínnek bizonyult a batyus bulihoz.

Az este 10 óráig tartó programon Fodor Pál és Bálint Imre zenélt, megidézve a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek slágereit. Felépett a 60+ Senior Tánccsoport. Gyula mellett az intézményhez tartozó kétegyházi és eleki telephelyekről is érkeztek érdeklődők az eseményre.