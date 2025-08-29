augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

2 órája

Lampionfényben búcsúzott a nyár Gyulán - galériával, videóval

Címkék#beol videó#lampionos#mulatság#nyárbúcsúztató#nyár

Különleges programmal búcsúztatták a nyarat csütörtökön este a város egyik legszebb parkjában. A nyárbúcsúztató lampionos esten több százan vettek részt, és népszerű slágerek is felcsendültek.

Papp Gábor

Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetője elmondta, a nyárbúcsúztató lampionos estet még 2018-ban hívták életre, hogy megidézzék a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek kerthelyiségeinek élő zenés hangulatát.

nyárbúcsúztató program gyulán
A nyárbúcsúztató ezúttal is remek hangulatban telt. Fotó: Kiss Zoltán

Nyárbúcsúztató több száz érdeklődővel

Dr. Görgényi Ernő polgármester Facebook-oldalán kiemelte, már nyolcadszor rendezték meg a programot.

–Korábban a Béke téri nappali központ udvarán tartották a mulatságot, ez alkalommal viszont már a 140 éve éppen ilyen célból létesített Göndöcs-kert adott otthont a lampionos estnek – tette hozzá.

Felcsendültek a nagy slágerek

Kiss Szabolcs ennek kapcsán megerősítette, az esemény kinőtte a korábbi helyszínt, ezért gondoltak egy nagyot, és közterülete vitték ki a lampionos estet. Az intézményvezető szólt arról, hogy korábban olyan 200-an vettek részt a programon, míg idén 370-en regisztráltak a nappali ellátási intézményeikből, szinte megduplázódott a létszám. A Göndöcs-kert Vigadó előtti része pedig ideális helyszínnek bizonyult a batyus bulihoz.

Az este 10 óráig tartó programon Fodor Pál és Bálint Imre zenélt, megidézve a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek slágereit. Felépett a 60+ Senior Tánccsoport. Gyula mellett az intézményhez tartozó kétegyházi és eleki telephelyekről is érkeztek érdeklődők az eseményre.

Nyárbúcsúztató Gyulán

Fotók: Kiss Zoltán

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu