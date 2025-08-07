augusztus 7., csütörtök

Bárányok

21 perce

Az anyák a tanítók a gyepen, a fiatalok így tanulják a legelés praktikáit

A bárányok hallgatnak – a legendás film címe ne tévesszen meg senkit. A valóság a nemzeti park területén teljesen más.

Csete Ilona

Őshonos állatok, racka, cigája itt látható a természet háborítatlan csodás világában. Az idei ellések során közel háromszáz cigája- és több mint száz rackabárány jött világra a nemzeti park sóstói állattartótelepén.

A valóság a nemzeti park területén teljesen más.
Anyajuhok megtanítják a fiatalokat legelni a nemzeti park területein. Fotó: Vizi Éva Rozália

Leválasztásuk megtörtént, mostanra pedig ők is bekerültek az idősebb állatok nyájaiba. A nagy nyájban az anyák, a tenyész jerkék és a növendék jerkék, azaz a nőivarú rackák és cigáják együtt legelnek.

A nemzeti park, ahol háborítatlan a természet

– A bárányok leválasztásakor a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség instruktorának közreműködésével egyenként megvizsgáltuk a fiatal állatokat. Megmértük a tömegüket, megvizsgáltuk a küllemüket. A hímivarú egyedek közül ekkor választottuk ki a növendékkos-jelölteket. A kiválasztás elsősorban szemrevételezés alapján történt, vizsgáltuk a fejlettséget, a színezetet, a gyapjúréteget, a lábvégeket, a herék meglétét, illetve a rackáknál a szarvak alakulását is – írták a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.

– A leválasztás után néhány nappal a bárányok és az anyák is megnyugodtak, ekkor – még külön nyájban –, megkezdődött a bárányok szoktató legeltetése. Ehhez néhány olyan anyajuh segítségét is igénybe vettük, melyeknek idén nem volt bárányuk.

Racka, cigája bárányok a gyepeken

Ők tanították a fiatalokat legelni, megmutatták nekik, merre vannak a jobb gyepek, hol található az itató, s miként kell reagálni a juhászok hívó szavára. A szoktató legeltetés után a bárányok megkapták az egyedi jelölést, ezután a fiatal állatokat ivaronként szétválasztottuk, azaz a jerkék mentek a legnépesebb, nőivarú nyájba, az ürük az ürünyájba, a tenyészkos-jelöltek pedig a koskertbe.


 


 

 

