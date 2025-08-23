Tragikus vonatgázolás érintette a csabai vonalat

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Kecskemét-Békéscsaba-Gyula (44) elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak, sávlezárásra lehet számítani.

(44) elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak, sávlezárásra lehet számítani. A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést. A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.

összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani. A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kellemes hőmérséklet, változékony égbolt – nézzük, milyen időjárásra számíthatunk szombaton.

Ügyeletes patikák Békésben

Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár ( Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050),Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár ( Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 31q-616)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Megbízhatóak, mégis izgul az ember, hogy hogy el tud-e vele menni vagy sem, és ez az egészben a különleges. Ezt mondta Ádám Pál békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, aki veterán autókat gyűjt. Több történetet is megosztott, mesélt arról is, hogy honnan került hozzá a strandkorlátkék, 1300-as Lada, valamint a mustársárga Volga meg a Skif sátras utánfutó.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.