Nem ártana többször megtakarítani a telefonod, higgy nekünk!

Friss hírek
- A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani
- Újabb részletek a megrázó balesetről: tíz embert kellett ellátniuk a mentőknek
- Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók
- Régi álom válik valóra a településen – elkezdődött a várva várt útfelújítás
- Kínos bakik sorát követte el a nyáron Magyar Péter
- Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Kettős-Körös mezőberényi hidat árok és padkaszegényrendezés miatt lezárták.
- A 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a 130-as és a 134-es km között mindkét oldalon csak a külső sáv járható.
- A Bélmegyer-Mezőberény összekötő úton (4237) híd- és áteresz javítása zajlik, ezért teljes útlezárás van érvényben.
- A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Melegszik az idő és néhány napra visszatér a kánikula Békésbe.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint szerdán a Kettős-Körös vízállása Békésnél 97 centiméter, Doboznál 394 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 135 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Alapjaiban változott meg a vasúti közlekedés Békéscsaba-Budapest között mától. A Keleti pályaudvar bezárása miatt a vonatok a vármegyeszékhelyről máshova érkeznek meg a fővárosban, és máshonnan is indulnak.
