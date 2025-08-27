Nem ártana többször megtakarítani a telefonod, higgy nekünk!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani

Újabb részletek a megrázó balesetről: tíz embert kellett ellátniuk a mentőknek

Már tart a környék legextrémebb horgászversenye – fotók

Régi álom válik valóra a településen – elkezdődött a várva várt útfelújítás

Kínos bakik sorát követte el a nyáron Magyar Péter

Igaz, hogy a mobil tele van baktériumokkal? Hogyan tisztítsuk károsodás nélkül?

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Kettős-Körös mezőberényi hidat árok és padkaszegényrendezés miatt lezárták.

A 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a 130-as és a 134-es km között mindkét oldalon csak a külső sáv járható.

A Bélmegyer-Mezőberény összekötő úton (4237) híd- és áteresz javítása zajlik, ezért teljes útlezárás van érvényben.

A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Melegszik az idő és néhány napra visszatér a kánikula Békésbe.

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

A Kövizig jelentése szerint szerdán a Kettős-Körös vízállása Békésnél 97 centiméter, Doboznál 394 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 135 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.