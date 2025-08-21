4 órája
Szörnyű baleset történt a 44-esen, vérátömlesztést kapott a békési zenész
Több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, az egész ország szorít érte. Hírek, időjárás, útinform. Napi infó. Minden fontos egy helyen.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A 44-es főúton, Békéscsaba keleti határában, a 125-ös és a 128-as km között növényzetgondozási munkák miatt mindkét oldalon a belső sávot szakaszosan elkerítik napközben.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- Az ünnepi kamionstop augusztus 19-én kedden este 22.00 órától szerda este 22.00 óráig lesz érvényben. A hétvégi kamiontilalom pedig szombat 15:00 órától vasárnap 22:00 óráig tart majd.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Csütörtöktől változások keződnek Békésben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3. 352-660), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár (Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Futball-labda helyett szalmabála, talicska, kanna, létra lelt otthonra a mezőmegyeri sportpályán, ahol biciklikerekekből alkotva megjelent az olimpiai ötkarika is. Itt kapott helyet az első mezőmegyeri parasztolimpia a MenőMegyer Egyesület szervezésében, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott MenőPiknik keretében. A Beol.hu is megnézte, hogy milyen feladatokkal várták a benevezett csapatokat.
A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
