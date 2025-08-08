augusztus 8., péntek

Összefoglaló

1 órája

Fejvadászat: több millió forintot is érhet az információ

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak. 
  • Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni a 2-es km-től a 3-as km-ig. 
  • A kamiontilalom szombaton 15.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Visszatér a hőség Békésbe.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 94 centiméter, Doboznál 418 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 159 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Nagyváradi küldöttség érkezett a békéscsabai piacra. Kedden 217. állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata, amelyet Tőkés László református püspök nyitott meg.

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

