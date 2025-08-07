2 órája
Rekordot döntött a motoros, de ezzel nem kerül be Guinness rekordok könyvébe
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak.
- Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni a 2-es km-től a 3-as km-ig.
- A kamiontilalom szombaton 15.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Marad a kellemes nyári idő Békésben.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Pingvin Patika (Kazinczy utca 16., 322-201), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Árpád Gyógyszertár (Kossuth u. 5. fszt. 2., 361-077), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Szarvas, Pingvin Patika (Kossuth u. 21/3., 311-616).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint csütörtökön a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 420 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál pedig 207 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 110 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 161 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Bár még két hét hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, amelynek ízében ott érezhető a klasszikus Dobostorta minden értéke, amelyet ötvöztek a hagyománytisztelő innovációval.
