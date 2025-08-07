Rekordot döntött a motoros, de ezzel nem kerül be Guinness rekordok könyvébe

Legnézettebb videónk

Bár még két hét hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, amelynek ízében ott érezhető a klasszikus Dobostorta minden értéke, amelyet ötvöztek a hagyománytisztelő innovációval.

