Szörnyű tragédia: mit kell még ezeknek a gyerekeknek átélniük?

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a 130-as és a 134-es km között mindkét oldalon csak a külső sáv járható.

A kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Hűvösen indul a reggel Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 100 centiméter, Doboznál 395 centiméter, Mezőberénynél 165 centiméter, Köröstarcsánál pedig 209 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 343 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 136 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Megbízhatóak, mégis izgul az ember, hogy hogy el tud-e vele menni vagy sem, és ez az egészben a különleges. Ezt mondta Ádám Pál békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, aki veterán autókat gyűjt. Több történetet is megosztott, mesélt arról is, hogy honnan került hozzá a strandkorlátkék, 1300-as Lada, valamint a mustársárga Volga meg a Skif sátras utánfutó.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.