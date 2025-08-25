augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

14°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

2 órája

Szörnyű tragédia: mit kell még ezeknek a gyerekeknek átélniük?

Címkék#tragédia#időjárás#patika ügyelet#útinform#beol videó#Napi infó#vízállás#veterán autó

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

napi infó, időjárás, útinform, gyógyszertár, vízállás
Napi infó: minden fontos egy helyen

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a 130-as és a 134-es km között mindkét oldalon csak a külső sáv járható.
  • A kamionstop szombat 15:00-tól vasárnap 22:00-ig tart majd.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Hűvösen indul a reggel Békésben.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint hétfőn a Kettős-Körös vízállása Békésnél 100 centiméter, Doboznál 395 centiméter, Mezőberénynél 165 centiméter, Köröstarcsánál pedig 209 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 343 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 112 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 136 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Megbízhatóak, mégis izgul az ember, hogy hogy el tud-e vele menni vagy sem, és ez az egészben a különleges. Ezt mondta Ádám Pál békéscsabai városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő, aki veterán autókat gyűjt. Több történetet is megosztott, mesélt arról is, hogy honnan került hozzá a strandkorlátkék, 1300-as Lada, valamint a mustársárga Volga meg a Skif sátras utánfutó.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu