Egy személyautó mezőgazdasági géppel ütközött, egy másik a fák közé csapódott
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak.
- Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni a 2-es km-től a 3-as km-ig.
- A kamiontilalom szombaton 15.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Sokan panaszkodhatnak szombaton.
Ügyeletes patikák Békésben
Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10. 68/462-202), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Programok Békésben
Válogasson az aktuális programokból.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 94 centiméter, Doboznál 418 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 159 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Furcsa fordulatot vett a gyomaendrődi rendezvény. Egy trágár autós kiabálással rontotta el a hangulatot a Volkswagen-találkozón: gyerekeket szidott nyilvánosan.
