Hatalmas tűz Békésben, két embert kórházba szállítottak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.

A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

A kamionstop szombaton, 16-án 15:00-tól 22:00-ig tart, majd éjjel, egy 8 órás szabad közlekedési időablakot hagyva 17-én, vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Forró, perzselő napsütéssel érkezik a hétvége Békésbe.

Ügyeletes patikák Békésben

Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Szombaton dr. Simon Zsuzsanna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 403 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 145 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.