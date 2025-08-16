1 órája
Hatalmas tűz Békésben, két embert kórházba szállítottak
- Elhunyt a tükrös szívek, a mézeskalácsok mestere, égi műhelyében alkot tovább
- Tragikus kényszerleszállás: egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek (videó)
- Négy udvaron is tomboltak a lángok, két ember kórházba került – fotók
- Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett
- Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről
- Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- A kamionstop szombaton, 16-án 15:00-tól 22:00-ig tart, majd éjjel, egy 8 órás szabad közlekedési időablakot hagyva 17-én, vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Forró, perzselő napsütéssel érkezik a hétvége Békésbe.
Ügyeletes patikák Békésben
Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Fogorvosi ügyelet
Szombaton dr. Simon Zsuzsanna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.
Programok Békésben
Válogasson az aktuális programokból.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 403 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 145 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal égett egy épület
A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
