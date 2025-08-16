augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

27°
+39
+20
Összefoglaló

3 órája

Hatalmas tűz Békésben, két embert kórházba szállítottak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
  • A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
  • A kamionstop  szombaton, 16-án 15:00-tól 22:00-ig tart, majd éjjel, egy 8 órás szabad közlekedési időablakot hagyva 17-én, vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Forró, perzselő napsütéssel érkezik a hétvége Békésbe.

Ügyeletes patikák Békésben

Tótkomlós, Fagyöngy Gyógyszertár (Széchenyi u. 10., 68/462-202), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Fogorvosi ügyelet

Szombaton dr. Simon Zsuzsanna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint szombaton a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 403 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 145 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Szirénaszó Jaminában: hatalmas lángokkal égett egy épület

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

