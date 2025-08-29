augusztus 29., péntek

Összefoglaló

1 órája

Szörnyű, hogy a gyilkos még mindig szabadon van

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Lökösháza-Kunágota összekötő úton (4438) kátyúzás miatt félpályás útlezárás van érvényben.
  • A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet. 
  • A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Még az utolsó napokban is odacsap a nyár Békésben.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál  401 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál pedig 205 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 339 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 142 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Rosszul indult a csütörtök reggel Békéscsabán. A Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében kerékpáros baleset történt.

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

