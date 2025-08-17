Ezt a hőséget már a szervezetünk sem bírja, folyamatosan rohannak a mentők

Legnézettebb videónk

Ha kedd és péntek délután, akkor Jamina, és Izolda. Új színt hozott az anyaországba az erdélyi Borsos Izolda házi péksége révén. Sorjáznak az idén ismét Street Kitchen-díjas békéscsabai üzem és bolt előtt a vásárlók, az óvónőből lett pék pedig szívesen szolgál ki mindenkit.

