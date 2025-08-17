Ezt a hőséget már a szervezetünk sem bírja, folyamatosan rohannak a mentők

2 órája
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- A kamionstop vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Végre eljön, amire olyan régóta várunk.
Ügyeletes patikák Békésben
Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Fogorvosi ügyelet
Vasárnap dr. Simon Zsuzsanna az ügyeletes fogorvos Békéscsabán.
Programok Békésben
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint vasárnap a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 402 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 143 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Ha kedd és péntek délután, akkor Jamina, és Izolda. Új színt hozott az anyaországba az erdélyi Borsos Izolda házi péksége révén. Sorjáznak az idén ismét Street Kitchen-díjas békéscsabai üzem és bolt előtt a vásárlók, az óvónőből lett pék pedig szívesen szolgál ki mindenkit.
