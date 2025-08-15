57 perce
Három súlyos eset egy napon: tragédia, koncertkérdés, baktériumfertőzés
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó
- Ez a baktérium kegyetlenebb, mint a cián, két emberrel végzett a botulizmus
- Itt a lista, hogy mire kapott egy csomó pénzt Békéscsaba
- Utánajártunk, mi lesz Demjén Ferenc csabai koncertjével, ezt lehet tudni ma
- Rákkeltő anyag a konyhában – visszahívták a TEDi egyik termékét
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
- A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
- Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
- Kamionstop
A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Életveszélyes hőhullám érkezik, megdőlhet a melegrekord.
Ügyeletes patikák Békésben
augusztus 15., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából
Mélybe vetette magát egy 69 éves férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.
