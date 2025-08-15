augusztus 15., péntek

1 órája

Három súlyos eset egy napon: tragédia, koncertkérdés, baktériumfertőzés

Hírek, időjárás, útinform.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
  • A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
  • Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
  • Kamionstop
    A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Életveszélyes hőhullám érkezik, megdőlhet a melegrekord.

Ügyeletes patikák Békésben

augusztus 15., péntek: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

    A mélybe ugrott egy ember a Csaba Center parkolóházából

Mélybe vetette magát egy 69 éves férfi a békéscsabai bevásárlóközpontnál.

