1 órája

Régi szokások, rekordhőség - így alakult a hétvége Békésben

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Friss hírek

  • Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

A friss adatok szerint vasárnap délután 39.9 fokot mértek Körösladányban. 

  • Összecsattant két autó a 44-es elkerülőn

Egymásba ütközött két személyautó vasárnap délután.

  • Eljött az okosmérők korszaka, nem kell aggódni a diktálás miatt

Immár nem kell figyelni, hogy mennyire pörög a villanyóra, nem kell diktálni, nem kell otthon várni a leolvasóra. Az áramszolgáltatónál, az MVM-nél elmondták, hogy hol szerelnek fel okosmérőt.

  • Nem nyitott ki a CsabaPark kalandparkja, megüzenték, hogy miért

A CsabaPark Facebook-oldalán jelentették be a hírt.

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak. 
  • Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni. 

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kemény hétfő vár ránk humánmeteorológiai szempontból - különösen azoknak, akik munkába állnak!

Ügyeletes patikák Békésben

augusztus 11., hétfő:  Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

  • Új életre keltek az aratás hagyományai - galériával, videóval

Hetedik alkalommal rendezte meg a Békési Aratóünnepet szombaton a Békési Kisgazdakör. Az egész napos programon megidézték az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat, és Dankó Béla országgyűlési képviselő egy fontos bejelentéssel is érkezett az eseményre.

A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
 

 

