Gyermekhősök, utcai drámák és a figyelmetlenség súlyos következményei

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen. Forrás: Illusztráció

Friss hírek

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik

Zámbó Hanna még csak 9 éves lesz, de nagy feladatot bíztak rá az égiek. Túl van egy nehéz hajnalon, megmentette édesanyját.

Kapitális, 87 centis pontyot fogtak

Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.

Hatalmas lángokkal égett az autó motortere – videóval, galériával

Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.

Egy tízéves kisfiú életéért küzdöttek az utcán. Mentőkelikoptert riasztottak az összeesett kisfiúhoz, de egy autósoktató is segített az életmentésben

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.

A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.

Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.

Kamionstop

A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Veszélyes hőhullám közeleg - fokozott óvatosság szükséges!

Ügyeletes patikák Békésben

augusztus 14., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval

Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

