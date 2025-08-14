4 órája
Gyermekhősök, utcai drámák és a figyelmetlenség súlyos következményei
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik
Zámbó Hanna még csak 9 éves lesz, de nagy feladatot bíztak rá az égiek. Túl van egy nehéz hajnalon, megmentette édesanyját.
- Kapitális, 87 centis pontyot fogtak
Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.
- Hatalmas lángokkal égett az autó motortere – videóval, galériával
Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.
- Egy tízéves kisfiú életéért küzdöttek az utcán. Mentőkelikoptert riasztottak az összeesett kisfiúhoz, de egy autósoktató is segített az életmentésben
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
- A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
- Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
- Kamionstop
A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
- Veszélyes hőhullám közeleg - fokozott óvatosság szükséges!
Ügyeletes patikák Békésben
augusztus 14., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
- Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval
Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.
