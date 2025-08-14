augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napi infó

4 órája

Gyermekhősök, utcai drámák és a figyelmetlenség súlyos következményei

Címkék#időjárás#útinform#Napi infó#hírek#munka

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: friss hírek és információk
Napi infó: minden fontos egy helyen. Forrás: Illusztráció

Friss hírek

  • Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik

Zámbó Hanna még csak 9 éves lesz, de nagy feladatot bíztak rá az égiek. Túl van egy nehéz hajnalon, megmentette édesanyját.

  • Kapitális, 87 centis pontyot fogtak

Újabb hatalmas fogás érkezett a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége horgászvizén. Az óriásponty egyéni rekordot jelentett.

  • Hatalmas lángokkal égett az autó motortere – videóval, galériával

Kigyulladt egy gépkocsi motortere egy benzinkút közelében.

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
  • A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
  • Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
  • Kamionstop
    A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ügyeletes patikák Békésben

augusztus 14., csütörtök: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

  • Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval

Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.

A szerdai legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu