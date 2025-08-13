3 órája
Leáll az MVM, sokkoló rolleres balesetek
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
- Küzdöttek a rolleres lány életéért, fontos üzenetet küldött a többi szülőnek az anyuka
- Elhunyt a négygyermekes szarvasi tűzoltó
- Halálra gázolta az úton a keresztben fekvő, részeg férfit
- Régi álom teljesült: vége a kátyúkerülgetésnek
- Több napra leáll az MVM, online nem tudja gáz-és áramügyeit intézni
- Folytatódik a Szedd magad akció, tele lehet tömni a hasakat és a kosarakat - videóval
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
- A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
- Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
- Kamionstop
A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
A következő napok rendkívüli hőhulláma komoly egészségügyi kockázatot jelent - részletek itt!
augusztus 13., szerda: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
- Szembejött a véres valóság a rolleresekkel, videón a sokkoló balesetsorozat
