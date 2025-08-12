2 órája
Tűz pusztított Jaminában, Békéscsaba egy része napokra áram nélkül marad
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Friss hírek
- Brutális gyilkosság: bíróság elé kerül a férfi
Döbbenetes, megrázó gyilkosság történt. A férfi különös kegyetlenséggel halálra késelt egy fiatal nőt egy italboltban, több mint félszázszor szúrt egészen megdöbbentő okokból.
- Sehol nem talált este állatorvost, maga mentette meg kedvence életét
Ismerős az az érzés, amikor beteg egy imádott állatod, és az ördöggel is lepaktálnál, hogy csak élje túl, és gyógyuljon meg? Este nyolc óra körül következett be az, ami a lótartók egyik legnagyobb rémálma: a kólika. Ilyenkor pedig állatorvost a földkerekségen sem találsz, írta Csibész tulajdonosa.
- Százmilliós, Szlovákiában megfújt Porschét fogtak a gyulai rendőrök
A gyulai rendőrök találták meg azt a nagy értékű sportkocsit, amit Szlovákiából loptak el nem sokkal korábban. A Porsche utasai tagadták, hogy tudtak volna arról, hogy a kocsi lopott.
- Fél Békéscsaba áram nélkül marad a héten
Drámai napok elé néz a békési megyeszékhely. Miközben kánikula tombol, otthoni hűsölésre nem lesz lehetőség, nem megy majd a légkondi, leolvadhat a hűtő és a fagyasztó is. Előre tervezett áramszünet várható Békéscsaba számos helyszínén a következő napokban.
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A 4457-s úton, Békéscsaba belterületén kátyúzási munkák zajlanak.
- A 4237-es úton Bélmegyer és Mezőberényt összekötő úton híd és karbantartási munkák folynak.
- Békéscsaba és Újkígyós között útkarbantartási munkákra lehet számítani a mai napon.
- Kamionstop
A következő kamionstop augusztus 16-án szombaton 15.00 órától, augusztus 17-én vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Nagy hőingás lesz a mai napon - készülj a nagy változásra!
Ügyeletes patikák Békésben
augusztus 12., kedd: Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
- Tűzeset Jaminában: a családi házra is átterjedtek a lángok – videóval
Mint korábban megírtuk, hétfőn a déli órákban kigyulladt egy melléképület Békéscsabán. Úgy tudjuk, a tűz a családi házra is átterjedt.
