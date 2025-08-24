augusztus 24., vasárnap

Összefoglaló

3 órája

Csendben érkezett a segítség – közel 2 milliót kapott Ónodi Henrietta

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Kecskemét-Békéscsaba-Gyula (44) elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak, sávlezárásra lehet számítani. 
  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
  • A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Kabát vagy napszemüveg? Ezt jobb, ha tudod, mielőtt eldöntöd!

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050),Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár ( Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 31q-616), Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3. 352-660)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Legnézettebb videónk

Különleges, a felkelő nap országát bemutató program kezdődött szombaton délelőtt a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A Japán Nap ezúttal is számos érdekességet tartogatott azok számára, akik érdeklődnek a távol-keleti ország egyedi kultúrája iránt.

A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
