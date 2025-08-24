3 órája
Csendben érkezett a segítség – közel 2 milliót kapott Ónodi Henrietta
Friss hírek
- Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól
- Teaszertartás, karate, origami – japán varázslat volt Békéscsabán – galériával, videóval
- Eltűnt egy elviteles chimichangával, égen-földön keresik napok óta – fotó!
- Tűzszerészek a Körösnél: nem semmi, ami előkerült a folyóból
- Sok ezren buliztak Dzsúdló békési koncertjén - galériával
- Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Kecskemét-Békéscsaba-Gyula (44) elsőrendű főúton útkarbantartási munkák folynak, sávlezárásra lehet számítani.
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Ügyeletes patikák Békésben
Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050),Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Sarkad, Mimóza Gyógyszertár ( Gyulai út 8/a., 271-317), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 31q-616), Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3. 352-660)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Programok Békésben
Különleges, a felkelő nap országát bemutató program kezdődött szombaton délelőtt a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A Japán Nap ezúttal is számos érdekességet tartogatott azok számára, akik érdeklődnek a távol-keleti ország egyedi kultúrája iránt.
