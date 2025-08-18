49 perce
Valaki milliárdosan zárta a hetet
Friss hírek
- Valaki milliárdosan zárja ezt a hetet
- Viperák a Retyezát-hegységben – túrázók óvatosan!
- Lánykérés az Ironman-célvonalában
- Ne pazarolj időt: így tudhatod, működik-e a palackvisszaváltó automata
- Halászléverseny Gyomaendrődön
- Kovácsházi Napok: Kamionhúzás és egészségnap
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
- A kamionstop vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk.
Ügyeletes patikák Békésben
Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Mezőkovácsházán a XXIX. Kovácsházi Napokon 19 csapat versenyzett a kamionhúzó versenyen, köztük gyerekek is. Emellett egészségnap, véradás, kézműves foglalkozások, koncert és kerékpártúra színesítette a programot.
A vasárnapi legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.
