Valaki milliárdosan zárta a hetet

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.

A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.

A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

A kamionstop vasárnap 06:00-tól 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Hétfőn egy kicsit fellélegezhetünk.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, PatikaPlus Gyógyszertár (Boróka Gytár) (Szarvasi út 68., 549-630), Gyomaendrőd, Aranysas Gyógyszertár (Hősök útja 65/1., 386-471), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Orosháza, Csiki Patika (Tas u. 21., 68/412-063), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543), Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Mezőberény, Kristály Gyógyszertár (Fő u. 2., 424-040).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Legnézettebb videónk

Mezőkovácsházán a XXIX. Kovácsházi Napokon 19 csapat versenyzett a kamionhúzó versenyen, köztük gyerekek is. Emellett egészségnap, véradás, kézműves foglalkozások, koncert és kerékpártúra színesítette a programot.

