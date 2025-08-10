Gyászol az Országos Mentőszolgálat: frontális balesetben életét vesztette egy bajtársnőjük

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Gettyimages

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak.

Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni a 2-es km-től a 3-as km-ig.

A kamiontilalom szombaton 15.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Sokan panaszkodhatnak szombaton.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Legnézettebb videónk

Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.