augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

26°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos tragédia

1 órája

Gyászol az Országos Mentőszolgálat: frontális balesetben életét vesztette egy bajtársnőjük

Címkék#időjárás#patika ügyelet#útinform#beol videó#friss hírek#programsoroló#Napi infó#vízállás

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét, ugyanis bajtársnőjük, Szigeti Barbara Júlia életét vesztette. Hírek, időjárás, útinform. Napi infó.

Beol.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: friss hírek és információk
Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Gettyimages

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 446-os főúton, Békéscsaba belterületén a Pataky László és a Hatház utca között burkolatjavítási munkálatok miatt egy sávot lezártak. 
  • Békés vármegyében, a Rokka utca és a Kerekegyházi utca közötti szakaszon burkolatjavítási munkálatok miatt félpályás korlátozás mellett lehet haladni a 2-es km-től a 3-as km-ig. 
  • A kamiontilalom szombaton 15.00 órától vasárnap 22.00 óráig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Sokan panaszkodhatnak szombaton.

Ügyeletes patikák Békésben

Békéscsaba, Galéria Patika (Gyulai út 18/1., 440-746), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő utca 210., 386-220), Gyula, Coronella Patika (Nürnbergi u. 1/B., 561-700), Orosháza, Aranykehely Gyógyszertár (Szőlő krt. 45., 68/411-175), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Levendula Patika (Csabai u. 15., 411-134), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Legnézettebb videónk

Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.

A pénteki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu