Összefoglaló

1 órája

Nincs is rosszabb annál, mint elveszíteni a gyermekünket

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés 

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A 44-es főúton, Békéscsaba és Gyula között az útmenti növényzetet gondozzák, emiatt a 130-as és a 134-es km között mindkét oldalon csak a külső sáv járható. 
  • A Bélmegyer-Mezőberény összekötő úton (4237) híd- és áteresz javítása zajlik, ezért teljes útlezárás van érvényben.
  • A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

A nap második felében már sok lesz a reggeli réteges öltözet.

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint kedden a Kettős-Körös vízállása Békésnél 99 centiméter, Doboznál 394 centiméter, Mezőberénynél 164 centiméter, Köröstarcsánál pedig 208 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 111 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 135 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Pokoli lángok nyaldosták, miközben sűrű, fekete füstöt okádott magából. Így égett egy autó a minap Magyarbánhegyes közelében. Egy volt tűzoltó érkezett elsők között a helyszínre, azonnal hívta a 112-es segélyhívót. A nem mindennapi gépjárműtűzről videót is készített.

A hétfői legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

