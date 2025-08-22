Két világháborút is átélt, most ünnepelte 116. születésnapját

45 perce
- Új hírek jöttek az Alcohol frontemberéről: így van most Csövi
- Szívbemarkoló képsorok: éjfél előtt villant egy szempár az úton
- A Föld legidősebb lakója a Titanic katasztrófája előtt született, két világháborút átélt (videó)
- Így folytatódhat az M44-es
- Sokaknak csak álom a szóló szőlő, a mosolygó alma és a csengő barack
- Már korábban is támadta a kormányt Magyar Péter milliárdos támogatója
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
- A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
- A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Ne hagyd otthon az esernyődet, kelleni fog!
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3. 352-660), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 97 centiméter, Doboznál 397 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 139 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Felvonták a magyar zászlót, aztán pedig megáldották, megszentelték, majd megszegték az új kenyeret. Így kezdődött az augusztus 20-ai programok Békéscsaba főterén. Este két koncert, valamint tűzijáték is várta az érdeklődőket.
