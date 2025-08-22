augusztus 22., péntek

Összefoglaló

45 perce

Két világháborút is átélt, most ünnepelte 116. születésnapját

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

  • A Furta-Gyula összekötő úton (4219) útkarbantartási munkák miatt forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést.
  • A Békéscsaba-Szabadkígyós-Kétegyháza összekötő úton (4433) félpályás útlezárásra kell számítani.
  • A Szeghalom-Vésztő-Gyula összekötő úton (4234) az útmenti növények gondozása miatt útszűkületre kell készülni.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Ne hagyd otthon az esernyődet, kelleni fog!

Ügyeletes patikák Békésben

Békés, Jázmin Patika (Rákóczi u. 3., 411-946), Békéscsaba, BENU Gyógyszertár Békéscsaba Csaba Center (Andrássy út 37-43., 530-650), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Kálvin Gyógyszertár (Kálvin u. 32., 560-510), Mezőberény, Vereckei Patika (Petőfi u. 3. 352-660), Orosháza, Csillag Patika (Széchenyi tér 1., 68/411-183), Szarvas, Szirony Gyógyszertár (Szabadság út 23., 313-543).

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Programok Békésben

Válogasson az aktuális programokból.

Folyóink aktuális vízszintje

A Kövizig jelentése szerint pénteken a Kettős-Körös vízállása Békésnél 97 centiméter, Doboznál 397 centiméter, Mezőberénynél 162 centiméter, Köröstarcsánál pedig 206 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 340 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 109 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 139 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.

Legnézettebb videónk

Felvonták a magyar zászlót, aztán pedig megáldották, megszentelték, majd megszegték az új kenyeret. Így kezdődött az augusztus 20-ai programok Békéscsaba főterén. Este két koncert, valamint tűzijáték is várta az érdeklődőket.

 

A csütörtöki legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.

 

 

