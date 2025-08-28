58 perce
Nem semmi bűnlajstroma van egy gyulai nőnek
Friss hírek
- Fél Európa a gyulai nőt keresi – egyszerre hét körözés is érvényben van ellene
- Új, kibővített iroda nyílt a Békés vármegyei vállalkozásokért – galériával
- Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel
- A Tisza Párt káoszt teremtene, Magyar Péter egy humbug ember: csabaiak a Tisza-adóról – videóval
- Saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését
- A kudarcok után a SpaceX rakétája végül felszállt
Napi infó
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.
- A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Visszatért a kánikula Békésbe.
Ügyeletes patikák Békésben
Békés, Turul Gyógyszertár (Piac tér 2., 411-014), Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Endrőd Patika (Hősök tere 12., 386-150), Gyula, Centrum Patika ( Karácsony J. u. 14., 561-050), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Szarvas, Pingvin Patika ( Kossuth u. 21/3., 311-616).
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Folyóink aktuális vízszintje
A Kövizig jelentése szerint csütörtökön a Kettős-Körös vízállása Békésnél 98 centiméter, Doboznál 401 centiméter, Mezőberénynél 163 centiméter, Köröstarcsánál pedig 207 centiméter. A Hármas-Körös vízállása Gyománál 341 centiméter. A Sebes Körös vízállása Körösladánynál 110 centiméter. A Fehér-Körös vízállása Gyulánál 142 centiméter. A többi vízállásról itt olvashat.
Legnézettebb videónk
Ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.
