Otthonteremtés és kihívások Békés vármegyében: fejlesztési támogatások és aszályhelyzet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó: minden fontos egy helyen Forrás: Shutterstock

Friss hírek

Napi infó

Közlekedés

Az útinform tájékoztatása szerint,

A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.

A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.

A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.

Időjárás

Az időjárás fordul: búcsú a nyártól viharos hangulatban. Riasztást adtak ki a megyére.

Ügyeletes patikák Békésben

Augusztus 31., vasárnap: Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410)

A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

