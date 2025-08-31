46 perce
Otthonteremtés és kihívások Békés vármegyében: fejlesztési támogatások és aszályhelyzet
- A Békés vármegyei lakásfejlesztőknek is segít az Otthon Start új aloldala
- Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt
- A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának
- El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát
- Iskolába két keréken: így kerüljük el az életveszélyes helyzeteket!
- Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja
- Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark
Közlekedés
Az útinform tájékoztatása szerint,
- A Kettős-Körös mezőberényi hidat javítási munkák miatt lezárták. Kerülni Békésen keresztül lehet.
- A kamionstop augusztus 30-án szombat 15:00-tól augusztus 31-én vasárnap 22:00-ig lesz érvényben.
A további munkálatokról, útlezárásokról bővebben itt olvashatunk. A térképet pedig itt találja.
Időjárás
Az időjárás fordul: búcsú a nyártól viharos hangulatban. Riasztást adtak ki a megyére.
Ügyeletes patikák Békésben
Augusztus 31., vasárnap: Békéscsaba, Sas Gyógyszertár (Szent István tér 6., 441-043), Gyomaendrőd, Diadem Gyógyszertár (Fő u. 210., 386-220), Gyula, Vári-Élet Patika (Széchenyi u. 57., 460-890), Orosháza, Pingvin Patika ( Győri Vilmos tér 1., 68/415-815), Sarkad, Sétány Gyógyszertár (Béke sétány 4., 270-407), Szarvas, Borostyán Gyógyszertár (Eötvös u. 44., 311-860), Békés, Oroszlán Gyógyszertár (Kossuth u. 18., 410-141), Mezőberény, Oroszlán Gyógyszertár (Luther u. 1., 522-410)
A teljes Békés vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
- Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt
Nagyszabású tuningautós fesztiválFotók: Dinya Magdolna
A szombati legfontosabb Békés vármegyei információkat és híreket itt találja.